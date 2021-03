Publieksprijs zorginnovatie naar digitaal dagboek Post-IC

EINDHOVEN - Jurriaan van Rijswijk van het Eindhovense bedrijf Games for Health en anesthesioloog-intensivist Marc Buise van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hebben met hun digitale dagboek ‘Post-IC’ de Nationale Zorginnovatieprijs 2021 gewonnen.

,,We hebben de publieksprijs gewonnen, en daar zijn we héél blij mee", aldus Van Rijswijk. ,,We bedanken iedereen die op ons heeft gestemd voor hun support. Dit is de mooiste prijs die er is.” Vorig jaar ontwikkelden Buise en hij Post-IC, het afgelopen jaar maakten er al 1200 patiënten in ziekenhuizen in heel Nederland gebruik van. Met het digitale dagboek houden partners, directe familie en verpleegkundigen bij wat er gebeurt tijdens het verblijf van een patiënt op de IC, zodat dit geen ‘zwart gat’ blijft in zijn of haar beleving.

Van Rijswijk: ,,Onze verkiezing door het publiek betekent een erkenning voor ziekenhuizen die hiermee werken, en een stimulans voor andere ziekenhuizen om dat ook te doen.” Er zijn inmiddels ruim tien ziekenhuizen in Nederland die Post-IC aanbieden aan IC-patiënten en hun familie. Daarbij gaat het naast het Catharina Ziekenhuis ook om het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

Meer ziekenhuizen nodig

Dat zijn er nog niet genoeg, vindt initiator Marc Buise. ,,Zoals zo vaak draait het ook in dit geval om de financiën, veel ziekenhuizen zijn nog niet over de streep, want ‘wie betaalt het’? Misschien dat de publiciteit rond deze prijs ons weer een extra zetje kan geven.”

Post-IC werd ontwikkeld met steun van Zorgverzekeraars Nederland, CZ, IC Connect & FCIC, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Rabobank Coöperatie Slimmer Leven en Brainport Eindhoven. Post-IC kreeg bij de verkiezing een ‘wildcard’ van verzekeraar Menzis.

Volledig scherm Marc Buise, anesthesioloog-intensivist van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. © vrij