Punkrockers van No Matching Socks uit Eindhoven presenteren na 12 jaar debuut

Anonieme misdaad­tips vooral over rellen in Eindhoven bij Meld Misdaad Anoniem

De tiplijn Meld Misdaad Anoniem ontving vorig jaar in totaal bijna 25.000 anonieme tips over mogelijke misdaden, waarvan ruim 1840 tips uit Oost-Brabant. De meeste tips gingen over drugsmisdrijven, zowel hard- en softdrugs, en geweldsdelicten. Volgens de tiplijn kwamen vooral veel tips binnen over de rellen op het 18 Septemberplein in Eindhoven.

29 maart