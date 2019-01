Pussy Riot laat strijd tegen Russische ellende zien op het podium van De Effenaar in Eindhoven

NXP in Eindhoven moet jubilaris­sen van rechter bonus blijven geven

25 januari EINDHOVEN - Werknemers van NXP die 25 of 40 jaar in dienst zijn van het bedrijf, blijven recht hebben op een jubileumuitkering. In het hoger beroep dat de chipfabrikant in Eindhoven heeft ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter in 2017 heeft het gerechtshof in Den Bosch de vakbonden opnieuw gelijk gegeven. Dat betekent dat de netto uitkering van één maandsalaris bij het 25-jarig en twee maandsalarissen bij het 40-jarig jubileum gehandhaafd dienen te worden.