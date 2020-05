Puzzel voor TU-studenten: hoe maak je Muziekgebouw Eindhoven coronaproof?

Van de oude V&D in Eindhoven is bijna niets meer over

18:24 EINDHOVEN - De sloop van de voormalige V&D in het hart van Eindhoven is inmiddels zover gevorderd dat je dwars door het gebouw heen kunt kijken. Het deel dat blijft staan aan de Rechtestraat is teruggebracht tot op het bot, het casco van dikke betonnen vloeren en dito peilers.