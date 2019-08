PvdA Eindhoven wil noodoplossing voor Kluppluz

Er moet nog deze week een oplossing komen voor de kinderen in Eindhoven die de dupe zijn van het wegvallen van de zorg door Kluppluz. Het is absoluut onverteerbaar dat na vier maanden van praten zo’n twintig kinderen met ADHD of autisme en hun ouders nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn.

Dat schrijft de PvdA-fractie in de Eindhovense gemeenteraad in een brief op poten aan het college van B en W. In de brief wijst PvdA-raadslid Marjolein Senden zorgwethouder Renate Richters van GroenLinks nog eens op haar toezegging dat die oplossing er voor 1 augustus jongstleden al zou zijn.

,,Dat kan toch eigenlijk niet", aldus het raadslid in een toelichting op de PvdA-vragen. ,,We zijn nu al maanden aan het praten, maar er is nog steeds geen garen op de klos. Dat kunnen we die kinderen en hun ouders niet aandoen. Er moet nu echt iets gebeuren.”

Eindig

Omdat Richters die toezegging niet is nagekomen, vindt de PvdA dat er extra geld moet komen, waardoor de opvang voor deze groep kinderen - die intensieve dagbegeleiding nodig hebben - kan worden gecontinueerd. ,,Het gaat hier om de opvang van een groep van zo'n twintig kinderen die op termijn naar school gaan. Deze vorm van opvang is dus eindig."

Senden wijst erop dat de Eindhovense coalitie (VVD, GroenLinks, PvdA en CDA) aan het begin van deze raadsperiode geeft afgesproken dat op het gebied van zorg niemand uit de boot mag vallen. ,,Aan die afspraak moeten we ons dan ook houden. Speciaal daarvoor hebben we immers een speciaal potje met geld voor noodgevallen aangelegd. Dat kunnen we hier dan ook mooi voor gebruiken.”

Medio mei werd duidelijk dat zorginstelling Korein in de loop van dit jaar zou stoppen met de gespecialiseerde groepsopvang van Kluppluz. Als reden daarvoor voerde Korein de bezuinigingen bij de gemeente Eindhoven op de zorgkosten aan: de vergoeding die Korein vanaf dit jaar voor de opvang krijgt vindt de instantie te laag.

Snel

Voor het leeuwendeel van de ongeveer honderd kinderen die van Kluppluz gebruik maakten, is inmiddels elders een oplossing gevonden. Maar voor zo’n twintig kinderen nog niet, stelt raadslid Senders teleurgesteld vast. ,,We mogen hen niet in de kou laten staan. Er moet nu echt snel actie ondernomen worden."

De woordvoerder van wethouder Richters laat in een reactie weten nog niet op de kwestie te kunnen reageren. Gisteren meldde deze krant dat Richters al wel een noodloplossing getroffen heeft voor Eindhovenaren die nog in afwachting zijn van een herbeoordeling door het gemeentelijk servicebureau van hun zorgaanvraag.