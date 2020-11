PvdA Eindhoven zamelt zaterdag speelgoed in

Hoge torens bij Stadhuis Eindhoven hoeven niet per se 160 meter hoog te worden

14:11 EINDHOVEN - Voor alle acht 'focusgebieden' voor hoogbouw in de Eindhovense binnenstad wordt een stedenbouwkundig plan of gebiedsvisie gemaakt. Voor het Stadhuisplein geldt dat de bouwhoogte van 160 meter slechts een uitgangspunt is en geen must. Het gemeentebestuur gaat voor het 'beste plan'; tegenover die hoogte moet een kwaliteitsimpuls voor het kale plein staan.