PvdA en GroenLinks Eindhoven tegen lokaal meldpunt uitbuiting

Tot vondst dode man bleef Woonbe­drijf vertrouwen houden in Eindhoven­se die buren teisterde met overlast

17:26 EINDHOVEN - Woningcorporatie Woonbedrijf ontkent dat de overlast door een vrouw in de Eindhovense Sparrenstraat jarenlang is gebagatelliseerd, tot in juli een dode man in haar huis werd gevonden. Wel erkent de grote verhuurder dat de vrouw lang het vertrouwen heeft gekregen. Uit ‘goeiigheid’ werd haar de hand boven het hoofd gehouden.