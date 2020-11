PvdA/GroenLinks: Eindhoven moet meeprofiteren van nieuwe volkshuisvestingsfonds

Het Volkshuisvestingsfonds dat de minister aan PvdA en GroenLinks beloofde, is bedoeld voor aanvragen uit steden waar de nood op de woningmarkt het hoogst is, zoals in de Randstad, maar ook in Brabant. Ook in Eindhoven hebben vooral starters en mensen met een middeninkomen het moeilijk om betaalbare huisvesting te vinden, zowel op de koop- als op de huurmarkt. Gemeenten kunnen alleen aanvragen indienen voor het fonds als ze samenwerken met woningcorporaties. Het geld is met name bedoeld om in stadsvernieuwingswijken als Woensel-Zuid (Lijmbeek, Oud-Woensel) te helpen bij het verduurzamen van oude woningen. Ook kan het bijdragen aan de leefbaarheid in die buurten.