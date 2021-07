PvdA wil actieplan jeugdzorg in Eindhoven, eigen onderzoek wijst op veel pijnpunten

EINDHOVEN - Sneller de juiste hulp op de goede plaats, meer maatwerk en reële tarieven voor mensen die de zorg verlenen. De kwaliteit van de jeugdzorg in Eindhoven is volgens de Eindhovense PvdA onder de maat en de partij wil nog voor de begroting dit najaar een actieplan van het college.

Om verbetering van de jeugdzorg mogelijk te maken moet er om te beginnen structureel meer geld naar de jeugdzorg. Onlangs maakte het kabinet bekend dat Eindhoven voor 2022 incidenteel 17,2 miljoen euro beschikbaar stelt. De PvdA wil dat dit geld ook daadwerkelijk allemaal naar jeugdzorg gaat. Dinsdag 13 juli in de gemeenteraad dient de partij hiervoor een voorstel in.

Eigen onderzoek

Al in juni 2019 vroeg de PvdA om onderzoek naar de jeugdzorg in Eindhoven. De vraag naar deze zorg liep destijds terug en de partij wilde weten of dit kwam omdat het goed gaat met de jeugd of omdat de processen naar hulp niet goed verlopen. Eind 2020 constateerde de PvdA dat het lastig bleek om eenduidige antwoorden te krijgen en startte het zelf een onderzoek.

De fractie sprak sindsdien met dertien organisaties. Zorgaanbieders en scholen maar ook ouders en kinderen. ,,Geen wetenschappelijk onderzoek maar er komen wel een aantal rode lijnen in naar voren”, aldus raadslid Marjolein Senden. ,,Bijvoorbeeld dat er wel erg veel tijd tussen de vraag om hulp en het moment dat de hulp geboden wordt zit. Eerst de intake, dan het doorverwijzen, weer een intake en ook het servicebureau van de gemeente die die voorgestelde zorg nog moet goedkeuren. Wij vragen ons bijvoorbeeld af of bepaalde stappen niet parallel aan elkaar kunnen lopen.”

Meer maatwerk

Uit het onderzoek kwam volgens Senden ook naar voren dat er meer behoefte is aan maatwerk en dat zorgaanbieders veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken. ,,Ook kregen we signalen dat zorgaanbieders cliënten soms te langer zorg te bieden dan noodzakelijk of een voorkeur hebben voor cliënten met lichte problematiek boven cliënten die complexere zorg nodig hebben. Dat moeten we voorkomen.”

Senden hoopt dinsdag in de gemeenteraad een meerderheid te krijgen voor het voorstel om het college op te dragen een actieplan te maken voor de jeugdzorg. ,,Wanneer we willen dat iedereen mee kan doen in Eindhoven en een gelijke kans krijgt, moeten we de basis op orde hebben. Goed onderwijs, huiswerkbegeleiding en voor kinderen die extra hulp nodig hebben, goede jeugdzorg.”

Voor 2024 nog niks geregeld

Volgens Senden is nu het moment voor actie. ,,Uit de incidentele bijdrage van 17,2 miljoen blijkt dat ook het Rijk ziet dat er meer geld nodig is. Voor 2022 en 2023 hebben we ook als gemeente meer geld beschikbaar gesteld maar voor 2024 en verder is er nog niks geregeld.”