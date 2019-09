PvdA wil meer cultuur in Eindhovense wijken

Cultuur moet bereikbaar zijn voor alle Eindhovenaren. Daarom moet er meer aandacht komen voor cultuurparticipatie in de Eindhovense wijken. Dat stelt de PvdA-fractie in de Eindhovense gemeenteraad.

De PvdA stelt bovendien dat urban sports, zoals skateboarden, niet alleen voorbehouden moeten zijn aan de wijk Strijp-S. ,,De kans dat dit gebeurt is groot, omdat we flink gaan investeren in nieuwbouw voor Area51, het urban sports-park", aldus raadslid Arnold Raaijmakers van de Eindhovense sociaal-democraten.

Deze zorg van de PvdA wordt gevoed doordat twee van de vier partners die samenwerken in de urban sport-organisatie E-Moves inmiddels zijn afgehaakt, waaronder Dynamo/Lumens. ,,Dat is immers bij uitstek een organisatie die in in de Eindhovense wijken en buurt aan de slag is”, zegt Raaijmakers.

Zorgen heeft de PvdA ook over plannen om in het nieuwe Area51 plek vrij te maken voor een horecagelegenheid met daarbij een dans- en muziekpodium. ,,Die hebben we toch al genoeg in de stad, met onder meer de Effenaar, Popei, Dynamo en NatLab", stelde het raadslid dinsdagavond.

Waan van de dag

De PvdA kwam met deze kanttekeningen bij de bespreking van het gemeentelijk cultuurbeleid voor de komende vier jaar, een beleid dat uitgevoerd wordt door de stichting Cultuur Eindhoven.

Die stichting ging vier jaar geleden aan de slag. Met de oprichting van die stichting wilde de gemeenteraad er enerzijds voor zorgen dat het Eindhovense cultuurbeleid minder bepaald werd door de waan van de dag. Anderzijds moest er meer geld komen voor nieuwe culturele initiatieven.

Vanuit de gemeenteraad is er van alle kanten volop lof voor de manier waarop die stichting zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Cultuurparticipatie

Cultuurwethouder Monique List van (VVD) sloot zich daar volledig bij aan. List was ook blij met de conclusie van de gemeenteraad dat deze werkwijze, met een onafhankelijke cultuurstichting, moet worden voortgezet.

De wethouder was het verder ook eens met het pleidooi van de PvdA, de SP, GroenLinks en de VVD voor een grotere cultuurparticipatie in Eindhoven. ,,Dat pak ik op twee manieren op. Niet alleen moeten de bestaande instellingen meer publiek trekken, ook moet de Eindhovenaren zelf vaker actief meedoen aan muziek, dans et cetera.”