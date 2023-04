PVV wil dat Eindhoven Airport beveiliging verbetert en alle schade van protest Extinction Rebellion verhaalt op actievoerders

Directie Tata Steel woest na radicale taal personeel over klimaatac­ti­vis­ten: ‘Onaccepta­bel’

De directie en de centrale ondernemingsraad van Tata Steel zeggen ‘met afschuw’ kennis te hebben genomen van uitspraken die medewerkers hebben gedaan in Whatsapp- en Facebookgroepen over een demonstratie die maandag wordt gehouden door klimaatactivisten bij de fabriek in IJmuiden.