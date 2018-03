PwC verkast dit najaar van Flight Forum naar Piazza Eindhoven

EINDHOVEN - Het kantoor van PriceWaterhouseCoopers (PwC) in Eindhoven verhuist naar de Piazza, midden in het centrum. Het financieel adviesbureau neemt dit najaar de hele bovenste verdieping van 3400 vierkante meter over.

Dat is iets minder dan het accountants- en financieel adviesbureau nu heeft op Flight Forum bij Eindhoven Airport, vertelt een woordvoerder. ,,Dat was al het plan, ook op de oude locatie. We gebruiken werkplekken nu veel efficiënter, niemand heeft meer een vaste werkplek. Je kunt ook niet zeggen hoeveel medewerkers bij de vestiging Eindhoven werken. Landelijke specialisten werken vanuit Eindhoven als dat nodig is voor een klant. Daarna zijn ze weer weg", aldus de PwC-woordvoerder.

Quote Dit past bij wat je als werkgever wil bieden aan je mensen. Want die stellen ook steeds meer eisen. Woordvoerder PriceWaterhouseCoopers

Het bedrijf met 4800 medewerkers op twaalf locaties in Nederland kon kiezen uit diverse locaties. Het werd een kantoor in hartje stad, omdat ,,dit een mooie omgeving is om te werken. Dit past bij wat je als werkgever wil bieden aan je mensen. Want die stellen ook steeds meer eisen." Het is ook dichtbij het station. ,,En wij willen onze mensen stimuleren om de trein te nemen", aldus de zegsman van het accountants- en adviesbureau.

