Q-Park moet proef luchtzuivering Stadhuisplein Eindhoven mogelijk maken

EINDHOVEN - Q-Park moet de luchtzuiveringsproef op het Stadhuisplein toestaan én mogelijk maken, tot 1 juli. Doen ze dat niet dan verbeurt het bedrijf een dwangsom van 50.000 euro per dag. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdagmiddag geoordeeld in een kort geding.

Q-Park was het niet eens met de proef waarbij vervuilde lucht uit de parkeergarage onder het Stadhuisplein wordt gezuiverd door een nieuwe methode van het bedrijf ENS, de TU/e en de gemeente Eindhoven. Daarop veranderde het parkeerbedrijf iets aan de luchtuitstroom, waardoor de proef niet meer gehouden kon worden. Een verzoek om dat terug te draaien werd geweigerd, waarop de gemeente en ENS naar de rechter stapten. Die behandelde het kort geding donderdag en deed vrijdag uitspraak.

De uitspraak houdt in dat Q-Park moet meewerken tot 1 juli. Daardoor krijgen de partijen ook de mogelijkheid om de metingen te onderbreken voor enkele feesten, zoals het verwachte kampioenschap van PSV en Koningsdag. Dat betekent ook dat Q-Park de uitstroom van de parkeergarage weer om moet draaien. Die lucht verliet de garage aanvankelijk bij de in- en uitrit, zodat daar ook de luchtzuivering werd opgebouw. De rechter oordeelt nu dat het bedrijf de luchtuitstroom ten onrechte zonder overleg met de andere partijen heeft omgedraaid, waardoor de proef niet meer uitgevoerd kon worden. De 35 geplaatste meetapparaten zuiveren nu immers ingaande lucht en niet de vuilere parkeergaragelucht. Dat moet nu ongedaan gemaakt worden van rechter Loesberg.

'Niet handig'

Maar hij gaat niet zover dat Q-Park de proef 'moet dulden en ongehinderd doorgang te laten vinden'. Het kan niet zo zijn dat het bedrijf de exploitatie van de parkeergarage volledig moet afstemmen op de proef. Ook vindt Loesberg dat de gemeente en Q-Park onvoldoende hebben gecommuniceerd. Hij begrijpt heel goed dat de parkeergaragebeheerder het niet op prijs stelt dat er tot twee keer doe een tent over de ingang is gezet. De rechter noemt het 'niet handig' dat Q-Park de ventilatoren heeft omgedraaid zonder dat de andere partij te laten weten.

Het omdraaien van de in- en uitlaat moet binnen twee dagen nadat het vonnis is gedaan. Doet Q-Park dat niet, dan moet het bedrijf een dwangsom van 50.000 euro per dag betalen, met een maximum van 500.000 euro.

Dominique van de Vorle van ENS Clean Air Solutions uit Cuijk is blij met het goede nieuws. ,,Nu kunnen we gewoon onze metingen weer doen en de wetenschap zijn werk laten doen. We hopen dat het hierbij blijft en dat de proef niet weer onderbroken hoeft te worden. De rechter heeft hiermee een duidelijke boodschap afgegeven." De apparatuur is overigens wel aan blijven staan, maar zuiverde nu lucht die ingeblazen werd. Het college heeft de uitkomst van het kort geding in een brief gemeld aan de raad.

Volledig scherm luchtzuiverings installatie op stadhuisplein Eindhoven © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Kritisch

De proef Longen van de Stad moet aantonen dat het mogelijk is lucht uit parkeergarages te zuiveren van fijnstof en zo een bijdrage te leveren aan schonere lucht in de stad. Directeur Mark van Haasteren van Q-Park is kritisch en betwijfelt of het systeem nut heeft omdat 95 procent van de fijnstof elders geproduceerd wordt. ,,Stel dat straks blijkt dat de proef 50 procent van de fijnstof afvangt. Dan hebben we het over 0,65 microgram van de 18,5 die er in Eindhoven in de lucht zit. En dat terwijl wettelijk 20 microgram is toegestaan. Welk probleem zijn we hier aan het oplossen?" Hij vraagt zich bovendien af hoe de proef verder uitgerold moet worden en wie dat gaat betalen. Ook vindt hij het ook zeer onpraktisch omdat de 35 apparaten die het werk doen eigenlijk in de parkeergarage moeten staan.

