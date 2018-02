Qualcomm, dat Eindhovens NXP wil, ook na gesprek tegen overname

EINDHOVEN - In een open brief aan rivaal Broadcom heeft het bestuur van Qualcomm, ook na een gesprek vrijdag tussen de twee besturen, de avances van Broadcom opnieuw afgewezen.

Broadcom wil het bod van 82 dollar per aandeel (121 miljard dollar) niet verder verhogen en daarom voelt Qualcomm zich nog steeds ondergewaardeerd. Chipbedrijf Qualcomm probeert zelf in een langdurige procedure branchegenoot NXP in Eindhoven over te nemen. Die overname kan in gevaar komen als het Broadcom lukt Qualcomm in te lijven.

Fusie

Het bestuur van Qualcomm is in de brief niet helemaal negatief over het gesprek. Daarin heeft Broadcom de bereidheid getoond bij een fusie onderdelen uit te sluiten, die moeilijk liggen bij de autoriteiten in de VS, Europa en China. Minder is Qualcomm te spreken over de weigering duidelijkheid te scheppen wat Broadcom na een overname doet met de licentietak van Qualcomm.