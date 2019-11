Raad Eindhoven accepteert hoge kosten indicatiebureau

Dat bleek gisteravond in de raadsvergadering over de begroting. Onlangs werd bekend dat het servicebureau - de gemeentelijke afdeling die sinds 1 januari over zorgindicaties gaat - niet 58 fte aan ambtenaren telt maar 70 fte. Bij de start in januari zijn grote achterstanden ontstaan, waardoor een grote groep bewoners op zorg moest wachten.

Kneiterspannend

Wethouder Renate Richters (GroenLinks, zorg) beloofde de gemeenteraad eerder dat per 1 januari 2020 alle achterstanden zijn weggewerkt. Oppositiepartij D66 wilde gisteravond weten of ze dat ging halen. ,,In alle eerlijkheid, ik vind het ook kneiterspannend”, antwoordde Richters.

20 fte extra

Volgens de wethouder is het nodig om tijdelijk 20 extra fte aan medewerkers te werven om de achterstand in te halen. Onder zorgaanbieders - die sterk gekort zijn - leidt dit grote frustratie. Zij zien hoe geld voor zorg opgaat aan deze bureaucratische tussenlaag. De coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA zijn verklaard tegenstander van bureaucratie in de zorg dan wel verklaard voorstander van een ‘slanke’ overheid. Toch bleek gisteravond dat zij stilzwijgend accepteren dat de gemeente miljoenen uitgeeft aan dit ‘servicebureau’, veel meer ook dan verwacht.

ChristenUnie

ChristenUnie, 50PLUS en de SP kwamen met een voorstel om het voorstel om het servicebureau fors af te slanken en alleen in te zetten bij de duurste zorgvormen. ,,Dan zijn we al per 1 december van alle achterstanden af", zei Henk Jager van de ChristenUnie. ,,Want bijna alle concept-indicaties van de wijkteams van WIJeindhoven worden uiteindelijk overgenomen.” De oppositiepartijen bleven alleen staan. Richters was daar blij om: ,,Je moet niet zomaar alles op zijn kop zetten. In alle eerlijkheid, dan raak je van de regen in de drup.”

Jeugdzorg