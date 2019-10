Raad Eindhoven brandt vingers niet aan Kandinsky

UPDATE Gegevens verslaaf­den van Eindhoven­se afkickkli­niek Novadic-Ken­tron gelekt

11 oktober EINDHOVEN - Privégegevens van verslaafden die recentelijk bij Novadic-Kentron in Eindhoven zijn behandeld, zijn uitgelekt. Het gaat om de namen, geboortedata en de drugs waaraan zij verslaafd zijn. De gegevens zouden via Whatsapp circuleren. De verslavingsinstelling spreekt over een ‘zeer ernstige situatie’ waarbij privacygevoelige informatie van een aantal (ex-)cliënten openbaar zijn gemaakt.