Raad Eindhoven: cafe op slot na discriminatie

EINDHOVEN - Discriminatie in de Eindhovense horeca is volledig uit den boze, vindt de gemeenteraad, en moet dan ook met wortel en tak worden uitgeroeid.

Discriminatie in de Eindhovense horeca moet hard worden aangepakt. Dat wil de gemeenteraad. Eindhovense horeca-ondernemers die zich schuldig maken aan discriminatie lopen daarom straks de kans dat hun zaak op slot gaat.

Dat kan als discriminatie aan de deur van cafe’s op een lijn gesteld wordt met andere ernstige incidenten als het overtreden van de sluitingstijdregels en met geweld. In het huidige zogenoemde horeca-stappenplan worden die overtredingen na drie maal bestraft met sluiting.

Het voorstel van de PvdA om het horecastappenplan in die zin aan te passen kan op een ruime meerderheid rekenen, zo bleek dinsdagavond. Aanleiding voor dit voorstel van PvdA-fractievoorziter Hafid Bouteibi was een reportage over discriminatie van expats op het Stratumseind in Eindhoven, enkele maanden geleden in het Eindhovens Dagblad.

Geschrokken

De meeste fracties in de Eindhovense gemeenteraad toonden zich behoorlijk geschrokken van de discriminatie door Stratumseind-portiers die in die reportage aan het licht kwam. ,,Eindhoven moet een vriendelijke, open en inclusieve stad zijn”, aldus Bouteibi. ,,Daarin past geen enkele vorm van discriminatie.”

De PvdA-fractievoorzitter wees er op dat dit onderwerp de afgelopen jaren al een aantal malen in de gemeenteraad aan de orde is geweest. ,,Maar tot op heden hebben we het gelaten bij het afsteken van beschouwende verhalen. Dat moet onderhand maar eens voorbij zijn. Het is nu tijd voor concrete maatregelen.”

Daarin kreeg de PvdA’ er onder meer bijval van de SP en van GroenLinks-raadslid Samir Toub. ,,We kunnen dit niet met een sisser laten aflopen.” Ook Mpanzu Bamenga van D66 drong aan op strenge maatregelen. ,,In preventieve zin maar ok in repressieve zin.”

In gesprek

Enkele andere fracties gaven er de voorkeur aan eerst in gesprek te gaan met horeca-ondernemers, en er zo aan te werken dat discriminatie de kop wordt ingedrukt, zoals CDA en Leefbaar Eindhoven. ,,Pas als dat niet werkt moeten we het horecastappenplan aanpassen”, zei Geert Geerts van die laatste partij.