Raad Eindhoven doet handreiking aan buurthuiskamer Prinsejagt 3

Voorzitter Dick Coumo van de Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt III is er blij mee. ,,Het is niet de hoofdprijs. Die hadden we gewonnen als het voorstel van de SP was overgenomen om het bestemmingsplan nu al te veranderen van groen naar maatschappelijk", zo reageert hij. ,,Anderzijds zijn we blij dat de motie van de ChristenUnie en 50PLUS wel is aangenomen. Nu weten we in ieder geval dat we over een aantal jaren niet tot twintigduizend euro moeten betalen.”