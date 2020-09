De Eindhovense verkeerswethouder Monique List (VVD) deed die toezegging woensdagavond tijdens de driewekelijke gemeenteraadsvergadering. List werd daartoe aangespoord door een breed front in de gemeenteraad.

Heel concreet betekent dit dat de wethouder in Den Haag zal gaan aankloppen voor subsidieregelingen. Daarmee moet het mogelijk gemaakt worden dat ondernemers en kleine zelfstandigen financiële steun krijgen van de overheid als ze hun dieselauto's moeten vervangen door elektrische (vracht-)auto's die geen dampende walmen uitstoten.

Aangedrongen

Een motie van VVD-raadslid Tom Meijlink en PvdA-raadslid Jan Hopstaken, waarin sterk wordt aangedrongen op die betaalbaarheid, kreeg steun van vrijwel de gehele raad. Alleen de beide LPF-raadsleden stemden tegen.

Volgens Rudy Reker en Tjerk Langman van de LPF loopt Eindhoven te ver voor de muziek uit bij de plannen om de emissie-uitstoot in het centrum van Eindhoven de komende tien jaar tot nul terug te dringen.

Die plannen om de komende stapsgewijze de uitstoot terug te dringen in het deel van Eindhoven-binnen-de-ring kunnen wel op brede instemming rekenen van de raad. ,,Ze passen prima in het streven van de gemeenteraad om door middel van schoner vervoer tot een schonere lucht te komen in het centrum van de stad", vatte D66-raadslid Tom Brouwers de kern van het voorstel samen.

Tijdig

,,Als gemeente komen we nu ook tijdig met de aankondiging dat het in 2030 afgelopen moet zijn met vervuilende uitstoot", zei PvdA’er Hopstaken. ,,De binnenstadbewoners weten nu waar ze aan toe zijn, en kunnen nu gaan sparen voor een milieuvriendelijke auto. Maar niet iedereen is daar toe in staat. Mensen met een smalle beurs zullen we financieel tegemoet moet komen.”

VVD’er Meijlink had daarnaast ook oog voor de ondernemers en kleine zelfstandigen in het centrum. ,,Een schilder of een stukadoor kan ook niet zo maar een andere busje kopen voor zijn werkzaamheden. En wat te denken van mantelzorgers die in het centrum moeten zijn? We zullen de emissie-loze binnenstad echt betaalbaar moeten houden voor iedereen.”

Wethouder List toonde zich blij met de steun in de raad voor haar 'stip op de horizon’. Ze wees ook nog op de boodschap die werkgeversorganisatie VNO-NCW bij de gemeenteraad nadrukkelijk had neergelegd over de betaalbaarheid van de emissieloze binnenstad. ,,Ook als stadsbestuur hebben we alle begrip voor deze zorgen. We gaan echt ons best doen die zorgen weg te nemen.”