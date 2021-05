Raad Eindhoven lijkt niets te zien in woontorens van 160 meter op Stadhuisplein

Hondendrol­len hupsakee in de sloot? Drijvende ‘bollen’ roepen vervuilers tot de orde

23 mei EINDHOVEN - Afval in een stadsvijver gooien of bij het uitlaten van de hond de drollen snel even de sloot in kieperen? Als het aan Waterschap De Dommel ligt denk je straks wel twee keer na. Hoe? Met drijvende, lichtgevende ‘bollen’, die de vervuiler met de neus op de feiten drukt.