Raad Eindhoven nog zoekende in nieuwe rol

EINDHOVEN - Van de oppositie naar de coalitie in de gemeenteraad en omgedraaid? De gewijzigde rolverdeling zorgt voor ongemakkelijke debatten in de nieuwe Eindhovense gemeenteraad.

Een schorsing van de vergadering om te beraadslagen met de ambtenaren over de antwoorden? Die had het Eindhovense college van B en W gisteravond niet eens nodig. De nieuwe gemeenteraad was tijdens het urenlange debat over de jaarrekening over 2017 nog zo zoekende naar zijn nieuwe rol, dat er eigenlijk nauwelijks vragen waren die om antwoord vroegen.

Want sinds maart dit jaar zit er een nieuwe gemeenteraad. Sinds medio mei is er een nieuwe coalitie - van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - waardoor D66 en de SP in de Eindhovense oppositiebanken zijn beland. En sinds begin juni zit er een nieuwe wethoudersploeg achter de collegetafel.

Die nieuwe coalitie heeft afgesproken orde op zaken te stellen. De vorige coalitie heeft de zorgkosten danig uit de hand laten lopen, de nieuwe gaat die kosten indammen. Er komt begrotingsdiscipline, en bovendien gaan de woonlasten omhoog om de gaten links en rechts te dichten.

Raad

Dan is de vraag: waar moet de raad het dan over hebben, als het financieel verslag over 2017 besproken wordt. Daar weten de raadsfracties zelf ook niet zo goed - tsja - raad mee.

Want zo kan het gebeuren dat raadslid Jannie Visscher (SP) vanuit de oppositiebanken uitgebreid de loftrompet steekt over de prestaties van het college van B en W in het vorige kalenderjaar: ,,Er zijn op veel terreinen veel stappen gemaakt", aldus Visscher. Klinkt logisch ook. In dat vorige college was Visscher vier jaar lang wethouder van onder meer onderwijs, jeugd en verkeer.

Kritische noten

Geeft de SP er daarmee blijk van nog de nodige moeite te hebben met de nieuwe rol die de overgang van coalitie naar oppositie met zich meebrengt, dat geldt min of meer ook voor de VVD. Raadslid Lex Janssen kraakt de nodige kritische noten over het 'gebrek aan sturing' op financieel gebied in de vorige coalitie. Maar ja, die omissie wordt al - als het goed is, tenminste - de komende periode drastisch aangepakt.

Ook bij D66 zorgt de overgang van voor enige kramp: raadslid Marco van Dorst switcht volop tussen de rol van verdediger van de vorige coalitie tot criticaster va de nieuwe coalitie. PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers kiest echter voor de weg van de minste weerstand: ,,Terugkijken naar 2017 is terugkijken naar het vorige college. Dat heeft weinig zin meer, daar moeten we niet te lang bij stilstaan. We moeten nu juist vooruit kijken."