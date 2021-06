Raad Eindhoven schrikt van rechtszaak Caro; wethouder stelt dat gemeente normaal wel schade vergoedt na onterechte stop uitkering

Verkeersru­zie escaleert in Eindhoven: twee mannen aangehou­den voor mishande­ling en doodslag

13 juni EINDHOVEN - Een verkeersruzie is zaterdagavond rond 21.10 uur volledig uit de hand gelopen op de Antony van Leeuwenhoeklaan in Eindhoven. Daarbij is een 56-jarige Eindhovenaar aangehouden voor bedreiging en mishandeling en een 24-jarige man voor poging doodslag. Dat meldt wijkagent Thom op Instagram.