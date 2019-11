Raad Eindhoven: serieus werk maken van studentenhuisvesting

Meer dan 2.300 PS­V-supporters reizen mee naar Lissabon voor cruciaal duel met Sporting

26 november PSV staat donderdag voor een wedstrijd die al cruciaal kan zijn voor Europese overwintering en wordt in Lissabon volop gesteund door de eigen supportersschare. In totaal nemen ruim 2.300 Eindhovense fans de gelegenheid te baat om de ploeg in Portugal aan te moedigen. Daarmee is het uitvak in het stadion van Sporting Portugal bijna uitverkocht.