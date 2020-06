Raad Eindhoven steunt plan CPO Philipsdorp aan Draaiboomstraat

Het particuliere initiatief van 13 huishoudens om woningen te bouwen op het huidige parkeerterrein stuit op bezwaren van de directe omwonenden. Die vinden vooral het verlies van het recht van overpad achter hun huizen een probleem. Volgens de gemeente is dat recht vervallen omdat het pad waar dat voor gold door de buren bij hun tuin is getrokken. De achterom waar ze de laatste jaren gebruik van maakten is niet opgenomen in de notariële acten.

Rechtszaak dreigt over recht van overpad

Maar omwonenden maken daar bezwaar tegen en willen daar ook voor naar de rechtbank stappen. Volgens Ouderen Appèl is het plan daarmee onzeker en kan het niet aangenomen worden. Wethouder Yasin Torunoglu zegt echter alles gedaan te hebben om uit te zoeken hoe het zat. Juristen, ook een onafhankelijk advocatenbureau, steunen de gemeente: er zijn geen rechten die het vaststellen van het plan in de weg staan.

Het plan voor CPO Philipsdorp in Eindhoven, met rechts aan de Draaiboomstraat de parkeervoorziening met een dakterras waarop stadslandbouw mogelijk is.

,,Maar je krijgt geen 100 procent garantie. Uiteindelijk bepaalt de rechter. Maar ook als de gemeente ongelijk krijgt, dan kan het recht van overpad ingepast worden in het bestemmingsplan.” Torunoglu zei op vraag van SP-commissielid Bas Tromp nog wel dat hij zich wil inzetten om het compromis dat de CPO Philipsdorp heeft aangeboden, goed op papier te krijgen met de omwonenden. De nieuwe eigenaren hebben aangeboden dat de directe buren via paden over hun grond een uitweg houden. Maar dat kan pas vastgelegd worden als de overdracht is geweest. De buren willen echter vooraf zekerheid.

Grote bouwopgave, weinig ruimte

Over het verslechteren van de bezonning door de bouw en het verlies aan privacy was de raad bijna unaniem: de stad heeft een grote bouwopgave, weinig ruimte en dus moeten belangen van zittende bewoners afgewogen worden tegen de belangen van nieuwbouw en de stad. De meeste partijen accepteren dat ook de buurt en de buren bij het ‘geven en nemen’ wat inleveren.

Een schets van het plan voor het gebied tussen de Willemstraat en de Heilige Geeststraat (voorgrond) in de buurt De Bergen in Eindhoven. De rode delen zijn vervallen: het plan is niet 11 maar 7 meter hoog, een vermindering van het volume met zo'n 25 procent.

Dat geldt ook voor bouwen in de buurt De Bergen in de binnenstad. De raad steunt ook het plan van ontwikkelaar Meba Verdi om daar 54 appartementen te bouwen tussen de Heilige Geeststraat en de Willemstraat. Met de officiële vertegenwoordigers van de buurt is daarover overeenstemming bereikt, het plan is verlaagd. Maar directe omwonenden houden bezwaren. Alleen de LPF steunde de buren, de rest van de raad vindt ook hier dat aan zoveel mogelijk bezwaren tegemoet is gekomen. Bouwen is dan belangrijker dan de laatste kritieken op het verlies van privacy en zonuren.

Plan Nieuw Bergen rond de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven van SDK Vastgoed e.a. gezien vanaf de kant van de Grote Berg met de schuine daken en de 62 meter hoge toren aan de Edenstraat.