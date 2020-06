Raad Eindhoven vraagt niet om betere registratie schuldhulp

Fietser ziet hekwerk over het hoofd op Vestdijk in Eindhoven, naar ziekenhuis na botsing

6:20 EINDHOVEN - Een man die in Eindhoven - nu dat weer kan - naar het terras is geweest, is dinsdagavond laat tegen een bouwwerk aan gereden. Hij raakte bij dat ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Het hekwerk stond dwars over de Vestdijk in het Eindhovense centrum.