Raad Eindhoven: waarom grijpt er niemand in bij kwestie met dakloze vrouw?

Wie grijpt er in? En als er niet wordt ingegrepen, waarom dan niet? Het zijn vragen waar de Eindhovense gemeenteraad mee worstelt in de kwestie rond de vrouw op het bankje, de dakloze 60-jarige Eindhovense die nu al een tijdje non-stop bivakkeert op een bankje aan de Groenewoudseweg. En voor alle duidelijkheid: zelf grijpt de gemeenteraad óók niet in.

,,Op papier hebben we alles goed geregeld. Maar de papieren werkelijkheid past in sommige gevallen niet bij de realiteit. In dit soort uitzonderlijke gevallen schieten we gewoon tekort, en moet het aankomen op creatieve oplossingen", zegt CDA-raadslid Christo Weijs.

Hondjes

De vrouw is iets meer dan twee weken geleden door woningbouwcorporatie Sint Trudo uit haar woning gezet, omdat ze haar huis volledig liet vervuilen. De vrouw weigert gebruik te maken van de opvang omdat ze dan wordt gescheiden van haar twee honden. Weijs vindt dat opvangcentra ook best de hondjes van de vrouw zouden moeten opvangen. ,,Voor mensen die in dit soort omstandigheden terecht komen, zijn huisdieren vaak de laatste vrienden die ze hebben. Ik snap wel dat ze daar geen afstand van willen doen. Daar moet toch een oplossing voor te vinden zijn.”

Fractievoorzitter Robin Verleisdonk van D66 noemt het opmerkelijk dat alle hulpverlenende instanties wel bezorgd toekijken, maar dat er geen enkele instantie is die ingrijpt. ,,Ik snap wel dat het bijzonder lastig is. Maar in een stad als Eindhoven moet dit toch niet kunnen. De vraag is of al die instanties wel voldoende samenwerken en hun verantwoordelijkheid nemen, in plaats van naar elkaar te kijken.”

'Schrijnend’

Net als Weijs en Verleisdonk noemt ook PvdA-raadslid Wil van Haalen de situatie waarin de vrouw verkeert ‘bijzonder schrijnend.’ ,,Maar dit toont ook aan de machteloosheid aan waarin hulpverleners af en toe terecht komen. Ook al zouden wij van alles willen, deze vrouw is gewoon wilsbekwaam. En dat maakt het zo lastig. Hulpverleners kunnen niets tegen haar zin in doen.”

SP-raadslid Jannie Visscher zegt klip en klaar waar het in haar ogen op staat: ,,Het gemeentebestuur moet gewoon ingrijpen, en zorgen voor een passende oplossing. Dit kan en mag niet gebeuren in de sociale stad die Eindhoven wil zijn. En eigenlijk hadden de hulpverlenende instanties er ook voor moeten zorgen dat het niet zo ver was gekomen.”