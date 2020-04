Raad Eindhoven wil corona-noodfonds

Er moet een noodfonds komen voor sportverenigingen, clubs, buurthuizen en culturele instellingen in Eindhoven die door de coronacrisis acuut in financiële problemen zijn gekomen of nog gaan komen. Daar dringt de Eindhovense gemeenteraad op aan bij het college van B en W.

Dat bleek bij het tweede digitale vragenuurtje over de coronacrisis van de Eindhovense gemeenteraad, dinsdagmiddag.

Hard geraakt

Volgens met name SP, D66 en GroenLinks is zo'n noodfonds dringend nodig omdat tal van Eindhovense clubs en verenigingen door de crisis hard geraakt worden: de kosten lopen in veel gevallen wel door, maar inkomsten zijn meestal geheel weggevallen.

,,Met name in de culturele sector zijn de klappen groot en is de onzekerheid navenant", aldus fractievoorzitter Robin Verleisdonk van D66, daarin gesteund door zijn collega Saskia Lammer van GroenLinks. De SP vroeg daarnaast met name ook aandacht voor de Eindhovense buurthuizen.

Een lijn trekken

Verschillende wethouders gaven in hun reacties op deze opmerkingen aan dat het college aan het studeren is op zo'n noodfonds. ,,Daarbij zoeken we wel naar een regeling voor een noodfonds waarin we een lijn trekken voor alle verschillende sectoren in de stad die door de crisis worden geraakt", zo zei wethouder Yasin Torunoglu (PvdA).

Bovendien wil het college overleg met de gemeenteraad over de criteria die gaan gelden voor zo'n fonds. De verwachting is, dat dit al binnen een tot twee weken het geval zal zijn.

Wethouder Torunoglu meldde dinsdagmiddag verder dat er de afgelopen weken inmiddels zo'n 4400 zzp’ers in Eindhoven zich gemeld hebben bij het noodloket van de gemeente, met het verzoek om een uitkering. ,,Daarvan zijn er inmiddels 1400 behandeld en toegewezen, en 400 staan op het punt toegewezen te worden. De anderen verwachten we ook al snel te kunnen behandelen.”

Primeur

Naast het digitale corona-vragenuurtje vond dinsdagavond ook de eerste digitale gemeenteraadsvergadering plaats. Die werd voorgezeten door burgemeester John Jorritsma vanuit de gemeenteraadszaal, met de zes Eindhovense wethouders en de gemeenteraadsleden thuis achter de pc.

Daarbij was sprake van een nog een primeur. Nieuw gemeenteraadslid Theo Hoppenbrouwers werd voor 50Plus eveneens digitaal geïnstalleerd. Hoppenbrouwers is in de fractie van 50Plus de opvolger van Wilma Richter, die onlangs uit de raad stapte.