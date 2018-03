Raad Eindhoven zegt nee tegen hertelling

Zonder discussie

,,Het is een heftige discussie geweest in de fractie. Het wordt het eerste onderwerp waar de SP verdeeld over gaat stemmen", zei SP-fractievoorzitter Murat Memis. Hij had vrijdag al laten weten dat hij persoonlijk voorstander van hertelling was, maar daar dachten de andere leden van zijn fractie dus anders over. Dat gold ook voor veel andere partijen .

Grens

Hans Rozendaal van de VVD: ,,De uitslag is de uitslag. Er blijft ergens een grens liggen. Er zijn geen onregelmatigheden geweest. Voor ons er geen reden voor hertelling." D66-fractievoorzitter Thomas Reijnaerts: ,,De eerste telling was rechtmatig, en een tweede telling zal precies hetzelfde verlopen. Vandaar dat we tegen hertelling zijn." ,,Zekerheid bestaat niet. Maar voor het democratisch proces is hertelling noodzakelijk", zegt Frank Depla van de PvdA. Niek Rennenberg: ,,De gevolgen van die ene stem voor BBL heel grote gevolgen heeft, wel of niet in de raad. Daarom zijn we voor hertelling." ,,We snappen het verzoek, maar er zijn geen onregelmatigheden geweest, wij zullen tegen stemmen", aldus het Linda Hofman van het CDA.