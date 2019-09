Raad Eindhoven zet zichzelf volledig klem

AnalyseEINDHOVEN - Het geduld van de Eindhovense gemeenteraad met wethouder Renate Richters is bijna op. Maar of dat wat helpt, blijft zeer de vraag.

Het is een van de eerste lessen in het handboek voor politici. Een kritische motie van de oppositie is het beste onschuldig te maken door ‘em als coalitie simpelweg over te nemen en zo de angel er uit te trekken - en de strekking daarvan vervolgens in de praktijk volledig te negeren.

Op het eerste gezicht was dat ook wat er leek te gebeuren tijdens de Eindhovense gemeenteraadsvergadering, afgelopen dinsdag. Een motie van 50Plus waarin wethouder Renate Richters van GroenLinks werd opgeroepen om er nu onderhand maar eens voor te zorgen dat er in Eindhoven op zorggebied niemand meer tussen wal en schip mag vallen, werd door alle andere fracties volmondig ondersteund. Ook door Richters’ eigen partij, ook door de andere coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA.

Maar zoals zo vaak bedroog ook nu de schijn. Want er is werkelijk wat aan de hand op zorggebied in Eindhoven. Mensen die hulp op zorg nodig hebben vallen nu met de regelmaat van de klok buiten de boot. Het door Richters ingestelde gemeentelijke servicebureau, dat orde op zaken moeten stellen, is hopeloos verstrikt geraakt in de enorme hoeveelheid werk. Noodmaatregelen die het afgelopen jaar genomen zijn, hebben bovendien onvoldoende resultaat opgeleverd.

De onvrede en frustratie daarover groeit. In de stad. Bij de oppositie in de gemeenteraad. En ook binnen de coalitie, waar met name bij de PvdA het geduld zichtbaar op begint te raken. Dat Renate Richters in haar reactie op de motie vervolgens diep, diep door het stof ging was dan ook onvermijdelijk. Het moet anders en vooral beter, erkende de wethouder volmondig. En daar gaat ze ook voor zorgen.

Elastiekjes

De vraag is alleen of dat wel gaat lukken. Eindhoven gaat op zorggebied gewoon verder op de jaren geleden ingeslagen weg, waarbij er een hoofdrol is weggelegd voor WIJeindhoven. Met behulp van pleisters, paperclips, nietjes en elastiekjes poogt Richters al een paar jaar te repareren wat er allemaal sinds de oprichting is misgegaan. Een garantie dat ze deze keer de problemen wel kan oplossen, is er allerminst.