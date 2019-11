Raad Eindhoven zoekt middenweg in discussie kamerverhuur

Sinter­klaas neemt intrek in Steentjes­kerk Eindhoven

20:21 EINDHOVEN - Het Huis van Sinterklaas in Eindhoven opende dinsdagmiddag officieel de deuren voor publiek. Voor het eerst logeren de Sint en zijn Pieten dit jaar in de Steentjeskerk. In oktober was het doorgaan nog onzeker door een vrijwilligerstekort, mede dankzij een oproep in deze krant zijn er nu toch voldoende helpende handjes.