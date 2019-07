Raad over topsalaris van interim-bestuurder WijEindhoven: ‘Dit kan echt niet’

EINDHOVEN - De hoge beloning van interim-bestuurder Peter Notten bij WijEindhoven is verkeerd gevallen in de Eindhovense politiek. De raad van toezicht moet hier op worden aangesproken, vinden verschillende fracties.

Het mag dan volgens de regels zijn geweest, het hoge salaris van interim-directeur Peter Notten bij WijEindhoven. Maar dat wel niet zeggen dat het verstandig was hem met met 17.500 euro per maand te belonen. Dat is de rode draad in de reacties van verschillende fracties in de Eindhovense gemeenteraad op de ruimhartige salariëring van Notten.

Dat de interim-bestuurder van zorgstichting WijEindhoven over de vier laatste maanden van 2018 een bedrag van 70.000 euro verdiende, bleek uit de jaarrekening van deze stichting die zeer recentelijk is gepubliceerd. Notten was tot 1 mei dit jaar in dienst bij Wij Eindhoven. Of hij in die periode hetzelfde salaris heeft gekregen, is niet duidelijk. WijEindhoven verwijst voor een antwoord op die vraag maar voorzitter Jos Kusters van de raad van toezicht. Kusters was echter niet bereikbaar.

Opheldering

,,Het mag dan allemaal wel volgens de regels zijn, maar het voelt toch niet goed", reageert fractievoorzitter Saskia Lammers van GroenLinks. Ze heeft zorgwethouder en partijgenote Renate Richters dan ook al om opheldering gevraagd. ,,In een tijd dat er zoveel bezuinigd moet worden in de zorg is het niet verstandig een dergelijk salaris te betalen", vindt Lammers.

Zij wordt daarin bijgevallen door onder meer Joost de Jong van de VVD, Arnold Raaijmakers van de PvdA en Dré Rennenberg van het Ouderen Appèl Eindhoven. ,,Wij hebben hier echt enorme problemen mee. Dit kan gewoon niet.” En Rennenberg: ,,Dit is absoluut onverantwoord en buiten proporties. De mensen die bij Wij Eindhoven o de werkvloer staan en zo hard moeten werken, verdienen zijn maandsalaris per jaar.”

De wet normering topinkomens - vroeger de Balkenende-norm genoemd - stelt het maximum-salaris van dit soort functies op 125.000 euro. Voor interim-bestuurders - zoals Notten was - geldt die regel echter niet. ,,Daarom heeft de gemeenteraad in dit geval het nakijken", stelt Lammers vast. ,,En daarom heeft GroenLinks twee maanden geleden in de gemeenteraad al eens om aandacht voor dit probleem gevraagd. We moeten dit soort zaken vooraf goed regelen, om te voorkomen dat we achteraf moeten concluderen dat er iets niet goed is gegaan.”

‘Op het matje’

Op verzoek van GroenLinks, en daarin gesteund door de PvdA en de SP, laat het Eindhovense college van B en W daarom momenteel in kaart brengen hoe het zit met de salariëring van bestuurders van Eindhovense instellingen die met publiek geld werken. ,,Die rapportage verwachten we na de zomervakantie. Dan weten we tenminste precies waar we aan toe zijn. En weten we ook waar er moet worden ingegrepen.”