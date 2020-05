Raad: snellere aanpak hinder door Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Het Eindhovense stadsbestuur gaat in gesprek met Eindhoven Airport om te bekijken of het mogelijk is sneller milieumaatregelen te treffen dan is afgesproken. Dat doet het college van B en W op aandringen van de fractie van GroenLinks, daarin gesteund door D66.

Aanleiding voor het voorstel van GroenLinks om sneller milieumaatregelen te nemen op de Eindhovense luchthaven is de coronacrisis, zo legde gemeenteraadslid Samir Toub dinsdagmiddag uit tijdens een wederom digitale commissievergadering.

,,Positief bijeffect van die crisis, naast alle ellende, is dat er momenteel nauwelijks vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport plaatsvindt", zo zei Toub. ,,Dat levert heel veel positieve reacties op in Eindhoven-Noord. Er is nu immers nauwelijks geluidsoverlast. Na de crisis komt het luchtverkeer natuurlijk wel weer op gang. Dat moment, die gelegenheid moeten we aangrijpen.”

Terugdringen

In de zogenoemde proefcasus van oud-staatssecretaris Pieter van Geel zijn afspraken gemaakt over de groei van het vliegverkeer op Eindhoven Airport, de komende jaren. Die is alleen mogelijk als er tot 2030 recht evenredig werk wordt gemaakt van het terugdringen van de geluidsoverlast die het vliegverkeer veroorzaakt. ,,Laten we kijken of daar nu al mogelijkheden voor zijn", stelde Toub namens zijn partij voor.

Volgens de Eindhovense wethouder Monique List (VVD) van verkeer en vervoer is er bij Eindhoven Airport bereidheid om daar nu al eens goed naar te kijken. ,,De aanstaande herstart van het vliegverkeer is daar inderdaad een uitgelezen moment voor", aldus List. ,,De directie heeft zich daar publiekelijk al over uitgelaten. Ik ga daarom hierover graag het gesprek aan.”

Ministerie