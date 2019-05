Raad stelt voorwaarden voor invoering bouwbijdrage projectontwikkelaars Eindhoven

College B en W Eindhoven: Permanente winterop­vang daklozen is te duur

15:01 EINDHOVEN - Een permanente winteropvang voor daklozen kost twee tot drie ton per jaar, afhankelijk van de locatie. Dat geld is er niet, want Eindhoven trekt nu maar 60.000 euro uit voor de opvang in nachten met vrieskou onder de -5 graden.