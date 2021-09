Raad van State blokkeert waarschijnlijk nieuwe horeca IJzeren Man door afwezigheid eigenaar

DEN HAAG/EINDHOVEN – De Raad van State gaat hoogstwaarschijnlijk de horeca- en terrasbestemmingen bij zwemplas de IJzeren Man in Eindhoven in zijn geheel blokkeren met een spoeduitspraak, zo bleek dinsdag in Den Haag.

Het is al de tweede zaak die het openluchtbad aan de Javalaan lijkt te verliezen. In juli verbood de Raad van State ook al evenementen volgens de nieuwe regels. Dat betekent echter niet dat er niks mag; de IJzeren Man kan gewoon doorgaan met evenementenvergunningen. En ook de schorsing van het bestemmingsplan voor de horeca die nu dreigt, is niet heel ingrijpend. De uitspraak over het bestemmingsplan wordt eind volgend jaar verwacht. Tot die tijd was de nieuwbouw van het restaurant toch al niet gepland, zei eigenaar Ton van den Biggelaar eerder.

Vervelend dat eigenaar afwezig is

De schorsing die dreigt voor de horeca was mogelijk te vermijden geweest als Van den Biggelaar bij de rechtszaak aanwezig was geweest. Maar hij was er niet, zonder reden van opgaaf. ,,Hoogst ongelukkig en erg vervelend dat hij vandaag niet is komen opdagen”, onderstreepte rechter en staatsraad Jaap Hoekstra een paar keer tijdens de spoedprocedure.

Strand bij de IJzeren Man in Eindhoven.

Want Van den Biggelaar had wel het één en ander uit te leggen, zo bleek tijdens de zitting. Afgelopen juni nog, tijdens de eerste spoedzaak bij de hoogste bestuursrechter, had de eigenaar immers klip en klaar toegezegd geen bouwvergunning te zullen aanvragen voor een terrasoverkapping, laat staan dat hij met de bouw zou beginnen. Ondanks die toezegging bouwde Van den Biggelaar toch een overkapping en vroeg hij daarna snel een vergunning aan bij de gemeente.

‘Bestemmingsplan in ijskast zetten’

Dit tot verbijstering van een groot aantal omwonenden. Die stapten opnieuw naar de Raad van State. Daar deed raadsman Marcel Smets het verzoek om het nieuwe bestemmingsplan voor de IJzeren Man onmiddellijk in de juridische ijskast te zetten. Dan kan Van den Biggelaar in ieder geval niet verder uitbreiden en zal hij de overkapping zo snel mogelijk moeten afbreken.

Staatsraad Hoekstra vond het bepaald niet slim van Van den Biggelaar om verstek te laten gaan. ,,Nu kan ik geen nadere afspraken maken over wat wel en niet kan. Waarschijnlijk zal ik nu het de gehele horeca- en terrasbestemming moeten schorsen tot en met de bodemuitspraak. En die verwacht ik niet voor het derde of vierde kwartaal van 2022.”

Afkoelen bij *IJzeren Man*

Dat betekent dat Van den Biggelaar het volgende zomer moet doen met het bestaande horecagebouw plus open terras van 400 vierkante meter. Zijn uitbreidingsplannen kan hij ook niet waarmaken, al zei hij eerder dat ook voorlopig nog niet te willen.

Overigens staat de gemeente Eindhoven welwillend tegenover diens horecaplannen. Want het nieuwe bestemmingsplan maakt behalve een overkapping van het bestaande terras van 400 m2 nog eens een terras van 600 m2 mogelijk, plus een tweede café-restaurantgebouw.

Karpen: straks alleen nog horeca

Tegenstander Leo Kwaks, tevens woordvoerder van de VVE Residence De Karpen, vreest dat de horeca bij de zwemplas straks meer dan verdriedubbelt naar 2.000 m2. Dat wil hij voorkomen. De tegenstanders, onder wie ook bewoners van de Johan de Wittlaan, eisen eerst een gedegen onderzoek naar de geluids- en andere overlast van zoveel horeca bij de IJzeren Man. Volgens Kwaks blijft er zo niets over de van de zwemplas. ,,Het wordt straks alleen maar horeca. Dan krijg je eerst een overkapping met zeil, dan bouwt ie een aluminiumdak, daarna schuifwanden en dan heb je straks 2.000 m2 horeca langs de plas vlak bij ons appartementengebouw.”

Staatsraad Hoekstra doet binnen drie weken spoeduitspraak.