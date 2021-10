Raad van State: geen overdekte terrassen bij de IJzeren Man

Met een zogenoemde voorlopige voorziening heeft de hoogste bestuursrechter in Den Haag bepaald dat er bij het café-restaurant van IJzeren Man-uitbater Ton van den Biggelaar maximaal 600 vierkante meter aan terras mag worden aangelegd.

Conflict

Het bestaande terras is al 400 vierkante meter, dus mag Van den Biggelaar er nog 200 vierkante meter bij leggen. Alleen het overkappen van de terrassen is niet toegestaan, zolang de Raad van State geen einduitspraak heeft gedaan in het conflict tussen omwonenden, gemeente Eindhoven en Van den Biggelaar. Naar verwachting zal die uitspraak er niet voor derde of vierde kwartaal van 2022 zijn, zo deelde rechter en staatsraad Jaap Hoekstra tijdens de spoedzaak van vorige maand al mee.

Tegenstanders van de uitbreidingsplannen, waaronder bewoners van Residence De Karpen en de Johan de Wittlaan zijn bang voor geluid- en andere overlast van zoveel horeca bij de IJzeren Man. Tijdens de zitting gaf Leo Kwaks, woordvoerder van de VVE Residence De Karpen aan dat er zo niets overblijft van de zwemplas. ‘Het wordt straks alleen maar horeca. Dan krijg je eerst een overkapping met zeil, dan bouwt-ie een aluminiumdak, daarna schuifwanden en dan heb je straks 2.000 vierkante meter horeca langs de plas vlak bij ons appartementengebouw.’ Ze eisen eerst een gedegen onderzoek naar mogelijke overlast.

De uitspraak is niet helemaal een tegenvaller voor uitbater Van den Biggelaar, omdat de rest van het bestemmingsplan voor het uitbreidingsplan voor de horeca bij de plas in stand is gebleven en hij nog extra meters terras mag aanleggen. De rechter merkte wel op dat hij niet verwacht dat Van den Biggelaar voor de einduitspraak al zal beginnen met de rest van de uitbreidingsplannen bij de IJzeren Man.

Aparte zelfstandige cafés en restaurants

Omdat Eindhoven tot nu toe alleen een vergunning voor terrasoverkapping heeft verleend, is die mogelijkheid geblokkeerd. Reden is onder meer dat het de bestuursrechter niet duidelijk is of van de overkapte terrassen nog eens aparte zelfstandige cafés en restaurants gemaakt kunnen worden. Dan zouden de terrassen ook in de winter een flink aantal bezoekers kunnen gaan trekken. En dat leidt tot veel meer overlast voor de omwonenden, waaronder bewoners van Residence De Karpen.

Van den Biggelaar zal mogelijk wel een overkapping - die al is aangebracht - moeten verwijderen. De bodemzaak volgt waarschijnlijk pas in het voorjaar of zomer van volgend jaar. Dan zoekt de Raad van State uit of de horecaplannen bij de IJzeren Man al dan niet door de beugel kunnen.