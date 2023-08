Raad van State schrapt boete voor internationale studiebemiddelaar Studyportals door fout inspectie

Update + met video Eindho­venaar (47) in beek niet door misdrijf om het leven gekomen

EINDHOVEN - Aan de Parklaan in Eindhoven is woensdagochtend rond 11.30 uur een overleden man (47) in het water aangetroffen. De Eindhovenaar kwam niet door een misdrijf om het leven, meldde de politie later die middag.