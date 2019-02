Raad van State: sluiting coffeeshop Apotheker Eindhoven was terecht

Contrasten bij Skride Quartet zijn groots en meeslepend

10:55 EINDHOVEN - Zet vier topsolisten bij elkaar en je hebt een topkwartet. Zou je denken, maar dat is vaak juist niet het geval. De instelling van een solist is een andere dan die van een kamermusicus; met vieren een geheel vormen is heel wat anders dan schitteren in je eentje. Hebben die topsolisten de ambitie en de flexibiliteit om samen te spelen wél, dan kan het resultaat superieur zijn, zoals gisteravond bij het Skride Quartet.