Raad van State stelt basisschool Wereldwijzer deels in gelijk, ministerie moet 67.500 uitkeren

Eerder weigerde minister Wiersma 135.000 euro onderwijsgelden voor basisschool Wereldwijzer in Eindhoven over te maken. Het ging om het budget voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen voor de periode april tot en met juni 2020. Reden voor de weigering was het feit dat de SKPO de aanvraag te laat bij het ministerie had ingediend.

Compromis

Volgens de SKPO was daar een goede reden voor omdat veel medewerkers met corona thuis zaten. De minister weigerde daar rekening mee te houden en stond op het standpunt dat een deadline nu eenmaal een deadline is. De Raad van State kiest in de uitspraak voor een compromis.

Die vindt weliswaar dat het het SKPO te verwijten is dat het te laat was met de aanvraag. Maar de Raad vindt ook dat de minister niet al te hard op zijn weigeringspaardje moet zitten, omdat er in de Rijksbegroting al rekening was gehouden met het budget van 135.000 euro.

Niet zonder risico

In dit geval vindt de Raad van State het billijk om het bedrag door midden te delen, zodat de SKPO toch nog geld krijgt voor het onderwijs dat in 2020 wel degelijk aan de asielzoekerskinderen is gegeven. En de minister krijgt zijn zin met zijn standpunt dat het overschrijden van aanvraagdeadlines niet zonder risico is voor de schoolbesturen.

Bestuurder Peter Tijs van SKPO is blij met de uitspraak. ,,Dat nu de helft alsnog wordt uitgekeerd, vinden wij een prima oplossing. Deze uitspraak is meteen jurisprudentie voor het hele land; DUO kan voortaan nooit meer roepen dat als een fatale termijn is overschreden, zij niet uitkeert. Er zal voortaan een belangenafweging moeten worden gemaakt. En dat is helemaal terecht.”

Volledig scherm Raad van State © Ad de Koning/ED