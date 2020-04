Raadselachtige steen op Tongelresestraat in Eindhoven: ‘13215 meters’

Extra opvang in Eindhoven voor mishandel­de vrouwen: ‘Veilig contact leggen is lastig door corona’

8:08 EINDHOVEN - In Eindhoven wordt gekeken naar extra opvangplekken voor vrouwen die worden mishandeld. Dat is nodig nu de thuisisolatie in coronatijd als een snelkookpan lijkt te werken voor huiselijk geweld.