Raadsheer van Bossche gerechtshof gewraakt in megazaak Party King

De pleiters zagen dat hun cliënten in andere vonnissen al als medepleger van cocaïnesmokkel worden aangewezen, terwijl die verdenking nog moet voorkomen. Die uitspraak komt onder andere van de gewraakte raadsheer. Deze wilde zich niet zelf terugtrekken waarna de advocaten met tegenzin tot wraking overgingen. Die is nu toegewezen. Een van hen, Geoffrey Woodrow wil zich niet ‘tevreden’ noemen: ,,We deden het niet graag, het zorgt bij voorbeeld voor veel vertraging. Maar het is wel goed dat er duidelijkheid is.” Wat een en ander voor praktische gevolgen heeft is nog niet bekend.