Raadsleden Eindhoven: ‘jeugd en politiek dichter bij elkaar brengen'

Serie In de Pioenroos­straat in Eindhoven: Moord in het huis van Man From The South

10:55 EINDHOVEN - Na de eerste publicatie van deze rubriek kreeg ik telefoontjes van mensen die ooit in de Pioenroosstraat hebben gewoond en weetjes uit het verleden wilden delen. Zo wist een man die eind jaren 40 vanuit Groningen naar Eindhoven verhuisde - hij was zelf toen nog een jongetje - me te vertellen dat er in 1952 een moord had plaatsgevonden in het huis van zijn toenmalige buren. Een online krantenarchief bevestigde het verhaal.