Raadslid Denk Eindhoven beticht partijgenote van hetze

Jong PSV scoort erop los en wint bij Telstar

22:14 Jong PSV stijgt door een knappe 2-4 zege bij Telstar naar de zevende plek in de eerste divisie. De ploeg van trainer Dennis Haar kwam in Velsen-Zuid op een 0-2 voorsprong, incasseerde daarna twee tegengoals en sloeg in de slotfase keihard toe.