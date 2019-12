Raadslid heeft ambtenaar nodig, en omgekeerd

EINDHOVEN - De kwaliteit van het ambtenarenapparaat kan beter, bleek uit de ED-enquête onder gemeenteraadsleden in Zuidoost-Brabant. Toch hebben ambtenaren en raadsleden elkaar nodig, zo is de stellige overtuiging van veel gekozen volksvertegenwoordigers. ,,Alleen zie je wel dat de rol van die ambtenaar verandert.”

’Ik denk dat er meer en wellicht ook betere ambtenaren kunnen worden aangesteld. De concurrentiepositie van de gemeente zal hierdoor verbeteren'. Het was een van de vele opmerkingen die de in totaal 205 raadsleden die deelnamen aan de enquête maakten toen het over ambtenaren ging. Van de respondenten gaven er liefst 65 aan dat het ambtenarenkorps in hun gemeente onvoldoende is toegerust om alle taken goed uit te kunnen voeren.

Eenpitters in kleinere gemeenten

Mark Timmermans uit Middelbeers vindt dat een terechte constatering. ,,Zeker in kleinere gemeenten waarin je veel eenpitters hebt: ambtenaren die in hun eentje een hele post bestieren.” Timmermans kent beide kanten: hij was acht jaar lang raadslid in Oirschot (nu nog burgercommissielid) en is in het dagelijks leven ambtenaar bij de gemeente Best.

Samenwerking tussen gemeenten is noodzakelijk, vindt Timmermans, en biedt ook meerwaarde. ,,Maar je moet elkaar wel op de inhoud vinden, iets opleggen vanaf de tekentafel werkt niet.” Zo'n samenwerking werkt het beste als het aantal gemeenten beperkt blijft, is zijn ervaring. ,,Ik geloof in subregio's, zoals het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) of de samenwerkingen in de Peel en de Kempen. Als het groter wordt, zoals bij het MRE, wordt het toch wat stroperig.”

De vierde macht

Volgens Berry Smits hebben ambtenaren nog steeds veel invloed. ,,Ze worden niet voor niets de vierde macht genoemd. Ze bepalen gewoon heel veel in een gemeente.” Smits was tot aan zijn pensionering - nu 2 jaar geleden - 27 jaar ambtenaar bij de gemeente Bladel en is nog steeds actief raadslid in zijn woonplaats Helmond. ,,Mijn ervaring is dat je nooit op de stoel van de ambtenaar moet gaan zitten. Maar je hebt elkaar wel nodig.”

Het grootste probleem is dat ambtenaren ten opzichte van de raadsleden een enorme kennisvoorsprong hebben, vindt Toon Brouwers. De Lieshoutenaar is naast raadslid in Laarbeek ook ambtenaar in Best. ,,Als raad moet je de kaders bepalen, op hoofdlijnen blijven zitten. Maar om dat goed te kunnen doen, moet je eigenlijk ook inzicht kunnen hebben in details. Daar zit wel een spanningsveld.”