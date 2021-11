Raadslid Mpanzu Bamenga (D66) niet beschikbaar voor nieuwe raadsperiode in Eindhoven

EINDHOVEN - D66 raadslid Mpanzu Bamenga stelt zich niet beschikbaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven. Volgens Bamenga is het na acht jaar in de Eindhovense politiek mooi geweest en tijd voor nieuw talent.

Bamenga kwam in 2014 in de raad namens D66. In 2018 keerde hij in eerste instantie niet terug in de raad maar later alsnog als tijdelijk vervanger van eerst Jorien Migchielsen en sinds februari als opvolger van Betty van Geel die uit Eindhoven verhuisde. In de periodes dat hij niet in de raad zat, was Bamenga actief als commissielid.

Racisme en discriminatie

In de Eindhovense politiek zet Bamenga, zelf van Congolese afkomst, zich in voor onderwerpen zoals racisme, discriminatie en minderheden. In 2017 werd hij gekozen tot talent van het jaar in de Eindhovense raad. Een poging om in 2018 in de Tweede Kamer gekozen te worden mislukte; Bamenga kwam op een onverkiesbare 35ste plaats op de lijst terecht.

Quote Ik vind dat je altijd kritisch moet kijken naar hoe lang je op posities met invloed en macht moet blijven zitten Mpanzu Bamenga, Raadslid D66

In een toelichting vertelt Bamenga dat hij op zoek gaat naar andere manieren om het verschil te maken. ,,Ik vind dat je altijd kritisch moet kijken naar hoe lang je op posities met invloed en macht moet blijven zitten. Na twee periodes in de raad zet ik volgend jaar maart dus een stap opzij.” Een nieuwe poging om in de Tweede Kamer te komen staat volgens Bamenga nog niet op de planning. ,,Maar ik ben nog jong dus wie weet ooit.”

Controle op Eindhoven Airport

Mpanzu Bamenga kwam in 2018 ook in het nieuws omdat hij na een vliegreis uit Italië uit de rij was gepikt op Eindhoven Airport voor een controle. Hij was er van overtuigd dat uitsluitend zijn huidskleur een rol speelde bij het optreden van de marechaussee.

Het incident op Eindhoven Airport was het meest sprekende voorbeeld in de rechtszaak die Bamenga samen met Amnesty International, Controle Alt Delete en antidiscriminatiebureau RADAR aanspande tegen de marechaussee. Ze vonden dat de marechaussee zich schuldig maakt aan etnisch profileren en eisten een verbod. In september van dit jaar stelde de rechtbank in Den Haag ze in het ongelijk maar volgens Bamenga volgt er in december nog een hoger beroep tegen de uitspraak.