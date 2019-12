Raadslid Reker (LPF) in de clinch met Jorritsma over café Sands in Eindhoven

EINDHOVEN - Eindhovens burgemeester Jorritsma had het gesprek moeten aangaan met eigenaar Frank van Dijk van café Sands, dat op last van Jorritsma vier weken dicht moet, vindt de LPF-fractie in de gemeenteraad.

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma en Rudy Reker, voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de Lijst Pim Fortuyn (LPF,) liggen met elkaar in de clinch. Aanleiding is de aanstaande sluiting van café Sands aan het Stratumseind in Eindhoven.

Reker vindt dat de burgemeester het gesprek had moeten aangaan met de eigenaar van het café, Frank van Dijk, voordat hij besloot dat Sands vier weken dicht moest. Jorritsma daarentegen vindt dat het ‘niet de taak is van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid'. Dat blijkt uit de correspondentie tussen Jorritsma en Reker die door laatstgenoemde openbaar is gemaakt.

De sluiting van café Sands geldt voor vier weken, gaat op 3 januari in en duurt dus tot 30 januari. Reden voor het sluitingsbevel van Jorritsma is dat de eigenaar van Sands geweld gebruikte tegen een klant die helemaal door het lint ging, zoals ook bleek uit camerabeelden. Geweld mag alleen toegepast worden in noodgevallen, zo heeft het gemeentebestuur bepaald, door getrainde portiers met papieren en niet door café-eigenaars.

Hoog op

De gemeente neemt de actie van de kroegbaas zo hoog op, dat Sands vier weken dicht moet, mede omdat er in november vorig jaar ook al een incident in Sands was dat toen nog werd afgedaan met een waarschuwing. Een kort geding van Sands-eigenaar Van Dijk tegen het sluitingsbevel van Jorritsma aanspande, was tevergeefs. De rechter bleek het namelijk eens met de Eindhovense burgemeester.

Van Dijk deed echter wat iedereen in zijn geval gedaan zou hebben, betoogt Rudy Reker in zijn brief aan burgemeester Jorritsma. Hij vindt daarom dat de burgemeester de kroegbaas de kans moet geven zijn kant van het verhaal te vertellen voordat het sluitingsbevel wordt uitgevoerd, omdat volgens Reker de camerabeelden niet het gehele verhaal vertellen over wat er in het café is voorgevallen. Jorritsma voelt daar echter niets voor, blijkt uit zijn reactie.

Hoeder

Reker bestrijdt dat raadsleden Jorritsma niet mogen controleren in zijn handelen als hoeder van de openbare orde en veiligheid. ,,De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders, aldus Reker.