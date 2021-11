Raadslid smeekt om meer openbare toiletten in Eindhovense binnenstad

U wilt hier plassen, kan dat? Roep om meer openbare toiletten, maar ook verzet

SCHIJNDEL/DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Ze zijn vies, worden vernield en kosten klauwen met geld. Nog voordat raadsfracties in Meierijstad hun plan voor openbare wc’s in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel in de raad hebben toegelicht, is er al een hoop weerstand. Zoals er eerder in Zaltbommel veel verzet was, en Den Bosch tijdelijke extra units afhoudt.

23 juni