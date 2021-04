Raadslid Theo Hoppenbrouwers (59) van 50Plus Eindhoven onverwachts overleden

Eindhoven­se hotels tippen politie over Udense pooier die alleen kwetsbare jonge vrouwen inzette

28 april DEN BOSCH - Dat jonge vrouwen zeggen dat ze niet onder dwang voor een Udenaar in de prostitutie zaten, schuift de officier van justitie opzij. Los van de vraag of het waar is, is het wettelijk ook niet vereist om de man als pooier te veroordelen. En een pooier is hij, dat weet de officier zeker.