Raadslid wil weten hoeveel raadzaal Eindhoven heeft gekost

Ajax probeerde transfer van Zahavi nog te verhinde­ren

20 september Ajax heeft zich de afgelopen week nog bij Eran Zahavi gemeld, in een poging om de transfer naar PSV te verhinderen. Dat melden meerdere betrouwbare bronnen. Zahavi (33) is Israëlisch international en was al eerder in beeld bij de Amsterdammers, toen Peter Bosz nog coach was.