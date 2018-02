'Samenspraak loopt spaak', zo schrijft de SP in zijn raadsvragen over de plannen. ,Wederom worden bewoners voor voldongen feiten gesteld. Elders in de stad waren het projectontwikkelaars die omwonenden niet, of slecht, bij de planontwikkeling betrokken. Hier gaat het om een gerenommeerde sociale instelling.' De coalitiepartij komt met dezelfde kritiek als waar buurtbewoner Mick van Son eerder in het ED mee kwam. Niet zo gek: hij was SP-bestuurslid en is nu actief bij de SP hulpdienst.