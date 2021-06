Raam vernield en horloges gestolen bij de Bijenkorf in Eindhoven

Gearres­teer­de advocaat voelt zich genomen door het OM maar dat ‘deed wat het altijd doet’

24 juni DEN BOSCH – Het Openbaar Ministerie heeft niks gedaan om een advocaat uit Noord-Holland expres in de kijkerd te zetten toen ze werd gearresteerd in de zaak van de ‘gokmiljonairs’. Deze vrouw vindt dat er ‘op zijn minst onzorgvuldig’ is gewerkt en overweegt tonnen schadevergoeding te eisen, maar het OM deed wat het altijd doet, zo zei ze donderdagochtend in de rechtbank